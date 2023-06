O líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, convocou na noite desta sexta-feira uma revolta contra o alto comando militar da Rússia e avisou que quem resistir será “destruído imediatamente”. Duas colunas militares com mercenários já atravessaram a fronteira para a Rússia. Moscovo reforçou as medidas de segurança e está em alerta.