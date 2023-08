Guerra Rússia-Ucrânia

Oeste da Ucrânia alvo de ataque russos durante a madrugada

Lviv Mayor Andriy Sadovyi HANDOUT

Pelo menos três pessoas morreram esta madrugada na cidade de Lutsk, em Volyn, num novo ataque com mísseis russos que atingiu outras cidades do oeste do país como Lviv.