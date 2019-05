Harry e Meghan celebram o primeiro aniversário de casamento com imagens inéditas

Para celebrar o primeiro aniversário de casamento, Harry e Meghan publicaram na sua conta oficial de Instagram um vídeo com uma série fotografias inéditas da cerimónia.

Entre as imagens estão momentos de Meghan com a mãe, Doria Ragland, e de Harry com o irmão, o príncipe William.

Na publicação pode ainda ler-se:

"A música selecionada, 'This Little Light of Mine', foi escolhida pelo casal para a cerimónia. Esperamos que gostem de reviver este momento e ver algumas cenas de bastidores deste dia tão especial".

A mensagem termina com um agradecimento dos duques de Sussex:

"Obrigado por todo o amor e apoio de muitos de vocês ao redor do mundo. Cada um de vocês tornou este dia ainda mais significativo".

O dia em que os Duques de Sussex disseram o "sim"