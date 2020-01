Decisão dos duques de Sussex coloca várias questões

Apesar da rainha Isabel II apoiar a decisão dos duques de Sussex, Harry e Meghan, o tema está ainda longe de estar resolvido, pois há inúmeras questões pendentes. E uma delas prende-se com o facto do príncipe Harry e Meghan Markle quererem passar parte do ano no Canadá. A segurança do casal é um dos fatores de preocupação, com custos muito elevados.