Príncipe Harry revela “mentira mais perigosa” que disseram sobre ele

A revelação originou críticas de antigos membros das Forças Armadas britânicas e até de um líder talibã, que acusou o príncipe de protagonizar "crimes de guerra". Várias vozes disseram temer que a revelação o pudesse colocar em perigo.

Entretanto, em entrevista ao “The Late Show”, Harry explicou que só revelou o número de pessoas que matou no Afeganistão para reduzir o número de suicídios entre veteranos.

“Sem qualquer dúvida, a mentira mais perigosa que disseram sobre mim é que me vangloriei do número de pessoas que matei”, afirmou, esclarecendo que a imprensa britânica tirou as suas palavras do contexto.