“Pode trazer o Harry de volta?”. Perguntaram e o Rei Carlos III respondeu

E o Rei respondeu com uma pergunta: “Quem?” .

O monarca, de 74 anos, encontrava-se com estudantes da Universidade de East London quando, ao cumprimentar populares, um deles lançou a questão. “Pode trazer o Harry de volta?”.

Ao cumprimentar populares na quarta-feira, o Rei Carlos III foi confrontado com uma questão: “Pode trazer o Harry de volta?” e a resposta que deu está a gerar divertimento entre os internautas.

Nas imagens divulgadas, o Rei Carlos III parece não se ter apercebido da questão imediatamente, razão pela qual lança a questão em resposta. Mas depois de perceber que o popular se estava a referir ao filho, o príncipe Harry, Carlos ri-se e avança, sem acrescentar mais comentários.

O momento está a divertir os internautas. Recorde-se que a relação do príncipe Harry com a restante família real britânica tem sido conturbada desde que tomou a decisão de abdicar.

Recentemente, em várias entrevistas e num documentário que lançou em conjunto com a mulher, Meghan, o príncipe revelou alguns momentos mais difíceis da relação com a família nos últimos anos.

As entrevistas aconteceram por ocasião do lançamento do livro “Spare”, onde Harry aborda a educação na família real britânica e a sua jornada pessoal. A obra de 416 páginas estará disponível em 16 idiomas, incluindo em português.