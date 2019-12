Fotografia de Rui Caria vai ser exposta na sede da ONU

Uma imagem do fotojornalista da SIC Rui Caria vai ser exposta na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, depois de ter chegado ao top de finalistas de um concurso de fotografia sobre direitos humanos.

A fotografia em causa foi tirada na missão Frontex, que Rui Caria acompanhou durante mais de um mês, em 2017, no Mediterrâneo, a bordo com NRP Viana do Castelo, da Marinha Portuguesa.

Leia aqui a reportagem de Rui Caria: Os refugiantes

Rui Caria

Entre as centenas de fotografias que foram a concurso, apenas 10 foram as finalistas. O vencedor será anunciado a 10 de dezembro, no Dia dos Direitos Humanos, na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.