Rúben Amorim não se ilude com o primeiro lugar: “Faltam 22 jornadas, é um mundo”

Rúben Amorim garante que o Sporting não está iludido com a liderança do campeonato nacional. Na antevisão do encontro com o Nacional, o treinador dos Sporting prometeu uma equipa preparada para jogar em quaisquer circunstâncias.

A depressão Filomena vai passar pelo arquipélago e poderá pôr em causa o jogo da 13.ª jornada entre as duas equipas. Mesmo os ventos que poderão atingir os 100km por hora assusta o Sporting.

Com três vitórias consecutivas e depois de ver o Benfica a perder pontos nos Açores. Mesmo com as contas favoráveis, Rúben Amorim não conta com os deslizes dos outros.

Sobre o mercado de transferências, o treinador dos “leões” não quis falar de possíveis chegadas ou saídas de Alvalade.