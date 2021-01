Facundo Ferreyra rescinde contrato com o Benfica "por mútuo acordo"

"O Sport Lisboa e Benfica e o jogador Facundo Ferreyra acertaram, por mútuo acordo, a desvinculação contratual, terminando uma ligação iniciada na época 2018/19. O avançado argentino é agora um atleta livre para definir o seu futuro", anunciou o Benfica, no site oficial.

O clube lisboeta agradeceu ao avançado, de 29 anos, "todo o seu contributo ao longo dos últimos três anos", desejando-lhe "as maiores felicidades".

Facundo Ferreyra chegou à Luz em 2018, depois de três épocas de sucesso nos ucranianos do Shakhtar Donetsk, ao serviço do qual apontou 56 golos em 114 partidas.

Contudo, não conseguiu impor-se nas 'águias' e foi cedido por época e meia ao Espanyol. Terminado o período de empréstimo aos catalães, foi reintegrado no plantel benfiquista no início desta temporada, tendo sido utilizado por Jorge Jesus em três partidas, duas das quais na Taça de Portugal, com Paredes e Estrela da Amadora.

O ponta-de-lança argentino, que conta ainda com passagens por Banfield e Newcastle, deixa a Luz com 12 partidas e um singelo golo pelos 'encarnados'.