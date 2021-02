SC Braga empata com o FC Porto a dois minutos do fim

O Sporting de Braga empatou este domingo com o FC Porto por 2-2, num jogo a contar para a 18.ª jornada do Campeonato.

O marcador foi aberto aos 36 minutos, aos pés de Sérgio Oliveira que cumpria uma grande penalidade. Vítor Tormeca viu o segundo cartão amarelo depois de embate entre o jogador do Braga e o portista Marega.

A vantagem só chegou na segunda parte, aos 54 minutos, por Mehdi Taremi, que soma assim o seu 18 golo no campeonato nacional.

O FC Porto acabou o jogo com 10, depois de Corona ter visto o cartão vermelho por acumulação de amarelos. O Braga aproveitou a vantagem e reduziu a diferença aos 87 minutos com um golo de Fransérgio.

A dois minutos do fim, já no tempo de compensação, o Braga conseguiu igualar o adversário: Nicolás Gaitán marcou na sequência de uma assistência de Lucas Piazon.

Com este resultado, o FC Porto aumentou a diferença do líder, Sporting, ficando a cinco pontos do primeiro lugar e a três do terceiro, ocupado atualmente pelo SC Braga.