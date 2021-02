Famalicão e Belenenses SAD empatam na abertura da jornada

O Famalicão e o Belenenses SAD empataram esta sexta-feira 0-0, no jogo de abertura de 19.ª jornada da I Liga de futebol, com ambas as equipas a aumentaram a série de jogos sem vencer no campeonato.

Em Vila Nova de Famalicão, nenhuma das equipas se conseguiu superiorizar, com o Famalicão a somar o quinto jogo seguido sem vencer no campeonato (quatro derrotas e um empate), enquanto o Belenenses SAD somou o quatro consecutivo sem triunfar (três empates e uma derrota).

Com este empate, o Famalicão está no 16.º lugar, com 15 pontos, enquanto o Belenenses SAD é 11.º, com 18.