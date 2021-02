Jorge Jesus disse este sábado em conferência de imprensa que a equipa do Benfica está mais competitiva e que tem mais capacidade física.

O treinador de 66 anos também deixou a garantia de uma equipa muito mais agressiva e com mais velocidade nas tarefas defensivas e ofensivas.

Os ‘encarnados’ ocupam o quarto lugar da tabela e vão visitar o Moreirense, atual oitavo classificado do campeonato, no domingo. O encontro está marcado para as 20:15.