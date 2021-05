Sporting pode estar a uma semana de se sagrar campeão nacional

A vitória frente ao Nacional deixou o Sporting a sete pontos do título nacional, ou seja, a duas vitórias e um empate de se sagrar campeão. Isto porque o FC Porto tem vantagem no confronto direto em caso de igualdade pontual.

Esta quarta-feira o Sporting joga em Vila do Conde e o FC Porto vai à Luz no dia seguinte. Independentemente do desfecho do encontro entre águias e dragões, o Sporting ainda não será campeão nesta 31.ª jornada.

As contas que o Sporting precisa de fazer

Se o Sporting ganhar ao Rio Ave e o FC Porto perder com o Benfica, ao Sporting fica a bastar um empate na receção ao Boavista na jornada seguinte para garantir o título.

Noutro cenário, caso o Sporting vença em Vila do Conde, mas o FC Porto empate com o Benfica, a diferença pontual passa a ser de oito pontos, e na jornada seguinte o Sporting pode ser campeão sem jogar. Isto se o FC Porto não vencer o Farense no dia anterior. Neste cenário, a diferença de oitos pontos, quando faltam seis até ao fim do campeonato, permitem à equipa de Ruben Amorim entrar em campo já campeã frente ao Boavista.

Por outro lado, se o Sporting e o FC Porto vencerem as próximas duas jornadas, ao Sporting basta um ponto numa das duas últimas para se sagrar campeão nacional. Esse ponto poderá ser no Estádio da Luz frente ao Benfica, na penúltima jornada, ou frente ao Marítimo no derradeiro jogo do campeonato.

