Este sábado é dia de dérbi entre o Benfica e o Sporting.

É a primeira vez na história que os leões entram no Estádio da Luz já campeões nacionais.

Se o Sporting vencer, tornar-se-á a primeira equipa a vencer o título sem derrotas, desde que a Liga tem 34 jornadas.

O Benfica ainda sonha com o segundo lugar, que garante a entrada direta na Liga dos Campeões. Com seis pontos ainda em discussão, tem de vencer os dois jogos que faltam e esperar por uma escorregadela do FC Porto.