Sporting procura ser primeira equipa sem derrotas num campeonato com 34 jornadas

O Sporting regressou esta quinta-feira aos treinos depois de na terça-feira se ter sagrado campeão nacional. A equipa de Rúben Amorim quer terminar o campeonato sem derrotas. No próximo sábado há dérbi lisboeta com o Benfica.

O objetivo era estar perto dos ídolos. Daniel veio de propósito da Suíça com a familia para festejar o campeonato do Sporting. E ainda que os vidros dos carros dos jogadores não facilitem o trabalho, o jovem conseguiu ver alguns dos novos heróis sportinguistas.

A ideia foi do pai, emigrante na Suiça há quase 20 anos, que não hesitou nem um segundo em fazer a viagem até Lisboa para celebrar o título do Sporting.

No sábado, os campeões nacionais entram em campo com o Benfica. A equipa ainda não perdeu e quer ser a primeira da história a acabar uma época sem qualquer derrota num campeonato com 34 jornadas.