O treinador Armando Evangelista diz que o plantel arouquense "tem noção da oportunidade" que é enfrentar o Benfica, na segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, e quer que os adversários "olhem para o Arouca com respeito".

"O início não foi o que desejávamos. Em relação ao estado anímico do plantel, parece-me que tem noção da oportunidade que é competir na I Liga contra uma equipa da Liga dos Campeões. Queremos que os nossos adversários olhem para o Arouca com respeito. Não queremos que olhem para o Arouca como os parceiros pobres desta liga. É com essa motivação que vamos encarar este jogo", afirmou na conferência de antevisão à partida.