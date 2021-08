Otávio sofreu entorse no joelho direito

O médio brasileiro Otávio sofreu uma contusão com entorse no joelho direito na partida com o Marítimo (1-1), da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, informou esta sgeunda-feira o FC Porto.

De acordo com nota publicada no site dos 'dragões', Otávio, que foi substituído aos 71 minutos da partida do Funchal, fez esta segunda-feira "tratamento a contusão com entorse no joelho direito".

Otávio junta-se assim ao médio Marko Grujic, que fez treino condicionado, e a Marchesín, em tratamento após operação ao joelho.

Os 'dragões' estão a preparar a receção ao Arouca, no sábado, voltando a treinar na terça-feira, às 10:30, no Olival, em Vila Nova de Gaia.