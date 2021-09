Quatro regressos no FC Porto a caminho do clássico com o Sporting

O FC Porto treinou esta terça-feira em Vila Nova de Gaia com um plantel reforçado pelo quarteto que regressou da seleção portuguesa sub-21 de futebol, a caminho do clássico de sábado em casa do Sporting.

João Mário, Vitinha, Fábio Vieira e Francisco Conceição já trabalharam hoje, no centro de treinos do Olival, às ordens de Sérgio Conceição, com vista ao jogo da quinta jornada da I Liga, agendado para as 20:30 de sábado, no Estádio José Alvalade.

Aos ausentes ainda ao serviço das respetivas seleções, um total de 10 atletas, juntam-se o sérvio Marco Grujic, que fez treino condicionado, e o guarda-redes argentino Marchesín, que fez tratamento e ginásio.

Os 'dragões' voltam a treinar na quarta-feira, pelas 10:30, de novo em Gaia.