FC Porto vence Boavista no dérbi da Invicta

O FC Porto recebeu e venceu este sábado o Boavista por 4-1, no jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol. Antes do pontapé de saída no Estádio do Dragão foi prestada homenagem a Bernardo Tengarrinha, antigo futebolista do Boavista que faleceu este sábado aos 32 anos.

No dérbi da Invicta, o FC Porto inaugurou o marcador aos 21 minutos por intermédio de Luis Díaz. O colombiano respondeu ao cruzamento de João Mário com um cabeceamento perfeito para o fundo da baliza defendida por Alireza Beiranvand. Foi o sétimo golo do jogador do FC Porto na I Liga portuguesa.

O Boavista respondeu à meia hora de jogo com um golo de Hamache. O lateral esquerdo dos "axadrezados" disparou de fora da área para o fundo das redes da baliza defendida por Diogo Costa.

O FC Porto voltou a adiantar-se no marcador perto do final da primeira parte. Aos 41 minutos, Evanilson aproveitou um passe em desmarcação de Taremi para se isolar em frente ao guarda-redes e fazer o 2-1.

Na segunda parte, foram precisos apenas dois minutos para os “dragões” chegarem ao terceiro golo. Novamente uma combinação entre Taremi e Evanilson e o avançado brasileiro a marcar e a bisar na partida. Evanilson marcou os seus primeiros golos na competição.

O último golo da partida surgiu já em tempo extra. Namaso Loader que tinha entrado na segunda parte, estreando-se na equipa principal do FC Porto, marcou aos 90+6’, fechando o resultado em 4-1.

Com este resultado, o FC Porto sobe, à condição, à liderança do campeonato com 26 pontos em dez jogos. Já o Boavista, está em oitavo lugar com 11 pontos.

