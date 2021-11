O Benfica vence o Sporting de Braga por 6-1, no estádio da Luz, no jogo que encerrou a 11.ª jornada da I Liga de futebol, mantendo assim o ponto de atraso para os dois comandantes, FC Porto e Sporting.

Carlos Carvalhal assumiu a responsabilidade pela pesada derrota com o Benfica e disse que faltou energia à equipa do Braga. Jorge Jesus estava feliz com o resultado, mas preocupado com os jogadores que saíram lesionados.