O Sporting venceu o Tondela no Estádio de Alvalade, numa partida marcada pela lesão de João Palhinha.

No pós-jogo, o treinador adjunto do Tondela disse que a equipa esteve bem, mesmo com os problemas com a covid-19.

Já Rúben Amorim diz que João Palhinha vai ser avaliado em breve, mas que vai jogar na Luz com 11 jogadores.

O Sporting desloca-se à Luz na sexta-feira.