Sporting vence Tondela por 2-0 em Alvalade

O Sporting vence o Tondela no Estádio de Alvalade, numa partida marcada pela lesão de João Palhinha e pelo regresso dos verde e brancos ao topo do campeonato.

Os leões derrotam os auriverdes por 2-0, com golos de Pablo Sarabia (aos 10 minutos) e de Paulinho (aos 50 minutos).

O jogo fica também marcado pela lesão de João Palhinha, aos 67 minutos de jogo, que poderá afastar o médio do duelo contra o Benfica da próxima jornada.

Com este resultado, os leões alcançam o primeiro lugar do campeonato, à condição, com 32 pontos em 12 jornadas.

