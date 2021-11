DGS recusa pronunciar-se sobre jogo entre Belenenses SAD e Benfica

A Direção-geral da Saúde emitiu este domingo um comunicado onde diz que não se vai pronunciar sobre jogo entre a B-SAD e o Benfica.

"A Autoridade de Saúde e a DGS não se pronunciam sobre a realização de jogos, quer sejam de futebol ou de outro desporto", lê-se na nota enviada às redações.

O Benfica foi para o intervalo a vencer 7-0. No regresso dos balneários, a B. SAD entrou apenas com 7 jogadores em campo, menos dois do que no início do jogo.

No entanto, jogou-se apenas um minuto no segundo tempo, uma vez que um jogador dos "azuis" deixou-se cair e o árbitro Manuel Mota terminou o encontro.

O jogo terminou aos 48 minutos, depois de os 'azuis', afetados por um surto de covid-19, terem ficado com apenas seis jogadores.

