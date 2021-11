Sporting de Braga vai tentar vencer Vizela para subir ao 4.º lugar da I Liga

O Sporting de Braga vai procurar vencer esta terça-feira o Vizela, no encerramento da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e subir ao quarto lugar do campeonato, aproveitando a empate do Estoril Praia.

A equipa bracarense, que está atualmente em sexto lugar com 19 pontos, pode subir a quarto em caso de vitória, ultrapassando o Estoril Praia, que empatou frente ao Santa Clara e tem 21, e o Portimonense, que venceu o Famalicão e soma 20.

O Sporting de Braga foi goleado por 6-1 na última jornada da I Liga, frente ao Benfica, mas 'vingou-se' frente ao Santa Clara, ao vencer por 6-0, em jogo da Taça de Portugal. Depois, a equipa sofreu nova derrota frente aos dinamarqueses do Midtjylland, por 3-2, em jogo da fase de grupos da Liga Europa.

Do outro lado vai estar um Vizela que apenas tem um triunfo na I Liga e não vence há nove jornadas na prova, mas na última partida que disputou, na Taça de Portugal, conseguiu bater o Estrela da Amadora.

O Vizela está no 15.º lugar do campeonato, com 10 pontos, os mesmos de Marítimo e Famalicão, e quer somar pontos para fugir aos lugares do fundo da tabela.

O jogo está agendado para as 20:15, no Estádio Municipal de Braga, e será arbitrado por Vítor Ferreira, da associação de Braga.

O campeonato é liderado pelo FC Porto e Sporting, ambos com 32 pontos, enquanto o Benfica é terceiro, com menos um.

