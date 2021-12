Assobios e lenços brancos nas bancadas da Luz

O Sporting venceu esta sexta-feira em casa do Benfica, por 3-1, em jogo da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, igualando o FC Porto no topo da classificação, com mais quatro pontos do que as "águias".

No final do jogo, foram mostrados lenços brancos nas bancadas do Estádio da Luz.



Centenas de adeptos do Benfica mostraram-se insatisfeitos com o resultado e assobiaram a equipa..

O Benfica está agora a 4 pontos do 1º lugar da Liga.

Com este triunfo no dérbi, o Sporting mantém-se no topo do campeonato, com os mesmos pontos que o FC Porto.