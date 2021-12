Hugo Miguel arbitra clássico entre FC Porto e Benfica no Dragão

Hugo Miguel vai arbitrar pela segunda vez um encontro entre FC Porto e Benfica, depois de ter sido hoje nomeado para a receção dos "dragões" às "águias" na quinta-feira, da 16.ª jornada da I Liga de futebol.

De acordo com as nomeações do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, Hugo Miguel, da associação de Lisboa, vai ter a companhia dos assistentes Rui Teixeira e Ricardo Santos, com Tiago Martins a ser o videoárbitro.

Este será o segundo encontro entre FC Porto e Benfica de Hugo Miguel, que há pouco mais de um ano, em 23 de dezembro de 2020, esteve no triunfo dos 'dragões' na Supertaça, por 2-0.

O jogo do Municipal de Aveiro foi mesmo o último clássico arbitrado por Hugo Miguel, que antes tinha dirigido seis encontros entre os três grandes, todos com a participação do Sporting.

A sua estreia em jogos grandes aconteceu em 31 de agosto de 2013, no empate entre o Sporting e o Benfica (1-1), na I Liga, e só voltou a repetir um clássico duas temporadas depois, em 2015/16, com o triunfo dos 'leões' sobre o FC Porto (2-0), igualmente para o campeonato.

A partir daí, Hugo Miguel teve um clássico da I Liga por temporada até 2019/20, com o FC Porto - Sporting (2-1), em 2016/17, o Benfica - Sporting (1-1), em 2017/18, o Sporting - FC Porto (0-0), em 2018/19, e o Sporting - Benfica (0-2), em 2019/20.

Em 2018/19, esteve ainda numa partida da Taça de Portugal entre Sporting e Benfica, que os "leões" venceram por 1-0.

