Sporting recebe Portimonense a pensar na liderança isolada da I Liga

O campeão Sporting procura esta quarta-feira isolar-se provisoriamente na liderança da I Liga de futebol, na receção ao Portimonense, e colocar pressão sobre FC Porto e também Benfica, na 16.ª jornada, a última de 2021.

No Estádio José Alvalade, em Lisboa, a equipa de Rúben Amorim vai tentar somar a 11.ª vitória seguida na prova, quinta em todas as competições, e passar a noite sozinho no comando do campeonato, com três pontos de vantagem sobre o FC Porto e sete sobre o Benfica. Estes dois clubes encontram-se na quinta-feira, no 'clássico' que fecha a ronda, no Estádio do Dragão.

Por seu lado, o Portimonense chega ao terreno dos 'leões' no sexto lugar da I Liga e com um registo bem positivo fora do Algarve, com cinco triunfos, um empate e apenas um desaire.

Uma das vitórias forasteiras da formação de Paulo Sérgio, ex-técnico do Sporting, foi mesmo em Lisboa, mas no Estádio da Luz, frente ao Benfica (1-0).

O encontro está agendado para as 21:00.

Antes, às 17:00, num encontro entre 'aflitos', o Famalicão, antepenúltimo classificado, recebe o Belenenses SAD, último, com a equipa da casa ainda a não poder estrear o novo treinador, Rui Pedro Silva (rendeu Ivo Vieira), devido a ter testado positivo à covid-19.

Às 19:00, é a vez do Vitória de Guimarães receber o Boavista.

Na terça-feira, a ronda arrancou com a vitória do Gil Vicente em casa do Tondela (3-0) e os triunfos caseiros do Marítimo sobre o Vizela (2-0) e do Moreirense sobre o Estoril Praia (1-0).

