FC Porto vence Sporting no primeiro clássico da época

O FC Porto venceu este sábado o Sporting, por 3-0, em jogo da terceira jornada da I Liga disputado no Estádio do Dragão.

Evanilson marcou aos 42 minutos da partida, com o videoárbitro a validar o primeiro golo dos dragões.

Aos 75 minutos, o árbitro mostrou o cartão vermelho ao leão Pedro Porro que, para evitar o golo do FC Porto, tocou na bola com a mão na área. Uribe marcou o penálti.

Aos 85, o Sporting voltou a ceder um penálti para o FC Porto, com Adán a fazer falta na área. Galeno marcou e garantiu a vitória por 3-0 para os dragões.

Com este resultado, o FC Porto fica em primeiro lugar com nove pontos, enquanto o Sporting permanece em 7.º, com quatro pontos.

Amorim lamenta ineficácia do Sporting, Conceição fala em vitória justa

Na conferência de imprensa após o jogo, Rúben Amorim lamentou a ineficácia da equipa, mas acredita que o Sporting vai reagir à derrota já no próximo jogo.

Já Sérgio Conceição considerou que o FC Porto justificou o triunfo e reconheceu que o guarda-redes Diogo Costa foi importante para o resultado final.