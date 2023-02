Clássico foi "equilibrado", mas vitória do FC Porto "foi justíssima"

Sérgio Conceição considerou a vitória do FC Porto frente ao Sporting justa, num jogo que disse ter sido equilibrado. O técnico elogiou ainda Chermiti pelo golo e pela qualidade que apresentou em campo.

O FC Porto visitou o Sporting e regressou à “invicta” com os três pontos na bagagem. A equipa de Sérgio Conceição, com este resultado, mantém a perseguição ao Benfica-está a cinco pontos do primeiro lugar- e aumenta em 10 pontos a distância para aos “leões”.

Os golos de Uribe e Pepê- aos 60 e aos 94, respetivamente-foram suficientes para selar a vitória em Alvalade. Os últimos instantes da partida foram intensos, devido a um golo tardio, marcado aos 97 por Chermiti.

"Foi um jogo muito equilibrado"

Em reação ao clássico, Sérgio Conceição referiu que o jogo foi “muito equilibrado”, com três “excelentes golos”.

O técnico dos “dragões” destacou a qualidade do jovem leonino Chermiti e elogiou o golo que permitiu ao Sporting não terminar o encontro “a zeros”.

Reiterou ainda que a partida “foi equilibrada”, mas que a vitória alcançada pela sua equipa “foi justíssima”.