"Sou o treinador, sou o responsável", diz Schmidt sobre quebra de rendimento do Benfica

Mas, sem se deter, Schmidt reforçou que "é crucial dar dias de folga aos jogadores neste tipo de calendário" competitivo, com "mais jogos, mais intensos, com intervalos mais curtos" e frisou que a pergunta que lhe fizeram anteriormente não tinha sido sobre a sua responsabilidade, mas sim sobre "a pausa e os dias de folga".

O treinador Roger Schmidt assumiu este sábado responsabilidade total pela quebra de rendimento do Benfica, mas reiterou que a pausa para os jogos das seleções nacionais de futebol foi mais prejudicial do que as folgas concedidas aos jogadores.

Nesse sentido, advertiu que o Benfica tem de ser "muito organizado para evitar os momentos de transição" do Estoril Praia, uma equipa que "ainda acredita" que pode manter-se na Primeira Liga , mas lembrou que os 'encarnados' também têm as suas metas.

Antes, o técnico recusou fazer um balanço da época antes do fim e reconheceu a importância de vencer o Estoril Praia , no domingo, porque o Benfica já não ganha "há quatro jogos", mas elogiou o desempenho dos seus jogadores.

"Jogamos em casa e também temos os nossos objetivos. Queremos ser campeões, estamos ansiosos por fazer um grande jogo e ganhar", assumiu o alemão.

O Benfica recebe o Estoril Praia no domingo, em encontro da 29.ª jornada da Primeira Liga de futebol com início marcado para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Rui Costa.