O incêndio que deflagrou no distrito de Leiria está controlado desde o início da manhã desta sexta-feira.

O fogo começou há uma semana e ameaçou várias casas em Rebolo, aldeia do concelho de Pombal.

As chamas também ameaçaram aldeias em Ansião. Na aldeia de Macieira, a população ficou em sobressalto com a proximidade do fogo.