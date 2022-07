Incêndio em Leiria: se não fossem os bombeiros "ardia tudo"

Os moradores da localidade de Crasto, em Leiria, estiveram perante uma situação preocupante na quinta-feira, quando as chamas se aproximaram das suas habitações. A SIC falou com uma moradora que teve de ser assistida no hospital após inalar fumo, derivado do incêndio, no momento em tinha abandonado a sua casa.

Não se registaram habitações destruídas na localidade de Crasto, devido à intervenção dos bombeiros, "se não fosse isso, ardia tudo", entende a moradora.

Quando regressou a casa, deparou-se com um cenário "muito triste".