Queda de avião: Marcelo promete que estará no funeral do piloto

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu à morte do piloto que morreu esta sexta-feira, depois de um avião de combate aos incêndios se ter despenhado no concelho de Vila Nova de Foz Coa. O Presidente da República endereçou as condolências à família e amigos do piloto e prometeu estar presente nas cerimónias fúnebres.

“A primeira reação é de pesar, de condolências apresentadas à família por esta morte de um piloto que embora neste momento atuando como piloto civil foi da força aérea portuguesa”, disse o Chefe de Estado em declarações à SIC Notícias. “É a primeira vítima e esperemos que não haja mais neste pico de incêndios deste ano de 2022”

O Presidente sublinhou, por várias vezes, que “acompanha a dor” dos conhecidos da vítima, sublinhando que não pode deixar fazer “aquando das cerimónias fúnebres”, nas quais garantiu que iria estar presente.