António Costa lamenta morte de piloto em queda de avião de combate a fogos

"Foi com grande consternação que tomei conhecimento do falecimento do piloto que operava uma aeronave que caiu esta tarde no combate ao incêndio em Torre de Moncorvo. Endereço as mais sentidas condolências à família e amigos", pode ler-se, na publicação de António Costa na rede social Twitter.

O primeiro-ministro, António Costa, lamentou esta sexta-feira a morte do piloto do avião anfíbio de combate a incêndios, após a queda da aeronave que pilotava se ter despenhado, em Castelo Melhor, no concelho de Foz Coa.

O chefe do Governo português transmitiu ainda a todos os operacionais no terreno, na mesma publicação, uma palavra de "solidariedade e agradecimento pelo empenho e dedicação no combate aos incêndios que têm fustigado" o país.

O piloto de um avião anfíbio de combate a incêndios perdeu vida após a queda da aeronave que pilotava se ter despenhado, numa vinha da Quinta do Crasto, em Castelo Melhor.

Segundo disse à Lusa o comandante Distrital de Operações e Socorro de Bragança, Noel Afonso, a aeronave anfíbia encontrava-se a operar num incêndio florestal em Urros, no concelho de Torre de Moncorvo, "há algumas horas" e que segundo pagina a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) estava às 22:00, com 57 operacionais e 21 veículos.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários vai mobilizar equipa de investigação de maneira a estar no local ao nascer do dia de amanhã.