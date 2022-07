Ministro da Administração Interna diz que morte de piloto é "momento trágico"

O ministro da Administração Interna lamentou esta sexta-feira a morte do comandante-piloto de um avião de combate a incêndios, solidarizando-se neste "momento trágico" com todos os que prestam "um serviço inestimável" na luta contra os fogos.

"Apresento as mais sentidas condolências à família do comandante-piloto que hoje [sexta-feira] faleceu na sequência de um acidente com um avião de combate a incêndios, enquanto operava no combate a um incêndio em Torre de Moncorvo, Bragança", lê-se numa nota do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

Classificando o momento como "trágico", José Luís Carneiro endereça "uma palavra de solidariedade a todos aqueles que, de forma empenhada, profissional e generosa, prestam um serviço inestimável ao país no combate aos incêndios", salientando que os seus pensamentos estão com todos os que integram "este esforço nacional".

"Estendo este voto de profundo pesar aos amigos e colegas que integram o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais", acrescenta o ministro da Administração Interna, agradecendo também às autoridades que cooperaram nas operações de resgate.

O piloto de um avião anfíbio de combate a incêndios morreu esta sexta-feira após a queda da aeronave que pilotava, numa vinha da Quinta do Crasto, em Castelo Melhor, concelho de Foz Côa, distrito da Guarda.

Segundo uma nota da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para o acidente foi dado às 19:55 e o "avião anfíbio médio FireBoss, do Centro de Meios Aéreos de Viseu, afeto ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais" estava a operar num incêndio em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança.

No briefing da Proteção Civil sobre a situação dos incêndios, pelas 20:30, o comandante nacional da ANEPC, André Fernandes, adiantou que foram enviados para o local um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica, meios de busca e salvamento da Força Aérea, meios dos bombeiros dos distritos da Guarda e de Bragança, elementos da Polícia Marítima, além de um helicóptero de coordenação da Proteção Civil.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários vai mobilizar equipas de investigação de maneira a estar no local ao nascer do dia de sábado.