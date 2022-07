Incêndios: avião de combate cai em Vila Nova de Foz Côa, piloto morreu

Morreu o piloto de um avião avião de combate a incêndios que caiu na zona de Vila Nova de Foz Côa, na Guarda. Segundo a Proteção Civil, estão no local mais de 50 operacionais, apoiados por 15 viaturas e dois meios aéreos, um helicóptero do INEM e outro de coordenação da Proteção Civil.

A aeronave trata-se de um modelo anfíbio Fireboss e a bordo seguia apenas o piloto.

A SIC apurou que a aeronave estava em missão no distrito de Bragança e foi asbatecer ao rio Douro. O avião de combate a incêndios caiu na Qiunta do Castro, localizada na Estrada Nacional 222 entre Castelo Melhor e Orgal.

O piloto terá perdido o controlo do avião depois de se ter abastecido com água no rio Douro na zona de Castelo Melhor.

No local estão equipas do INEM, meios de busca e salvamento da Força Aérea e Polícia Marítima.