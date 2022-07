Incêndio em Baião reativado com duas frentes

O incêndio que deflagra desde este domingo de manhã na localidade de Mafómedes, no concelho de Baião, no distrito do Porto, voltou a estar ativo com duas frentes, disse à Lusa o comandante dos bombeiros locais.

Segundo Alexandre Pinto, comandante dos bombeiros voluntários de Baião, o incêndio "está ativo, com duas frentes", uma em direção a Sedielos, no concelho do Peso da Régua (Vila Real), e outro até "à linha de cumeada da Senhora da Serra do Marão", em Baião.

Pelas 14:30, o incêndio, que deflagra numa zona de mato, chegou a estar identificado pelo site da Proteção Civil como "em resolução", mas o comandante dos bombeiros de Baião confirmou a sua reativação.

Segundo Alexandre Pinto, que falou à Lusa pelas 15:36, no terreno estavam 74 operacionais e 22 meios terrestres.

"Está a lavrar numa zona inacessível, não há meios aéreos porque nós não pretendemos meios aéreos, no sentido em que não é possível consolidar o trabalho dos meios aéreos com meios terrestres, porque é impossível lá chegar", explicou.

O incêndio chegou a contar com um meio aéreo, segundo o site da Proteção Civil.

O comandante dos bombeiros de Baião disse ainda que o incêndio que deflagrou esta manhã em Mafómedes "é uma parte do incêndio de sexta-feira que começou no Alto dos Padrões", no mesmo concelho.

Quanto a outro incêndio em Baião, na localidade de Ancede, Alexandre Pinto confirmou que já se encontra em resolução, contando atualmente, segundo o 'site' da Proteção Civil, com 43 homens e 12 veículos.