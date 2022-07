Portugal recua para situação de alerta face à melhoria das condições meteorológicas

O Governo decidiu hoje não prolongar a situação de contingência e recuar para situação de alerta , face à melhoria das condições meteorológicas. A decisão foi anunciada pelo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, na sede da Proteção Civil.

A situação de contingência termina hoje às 23:59. A situação de alerta entra em vigor às 6:00 de segunda-feira até às 22:00 de terça-feira.

"O nível de alerta estará em vigor entre as 00:00 de e as 23:59 de terça-feira, dia em que voltaremos a reavaliar", afirmou o ministro depois de uma reunião com vários ministros na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).