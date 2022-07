O incêndio que começou, na sexta-feira, em Chaves chegou, esta segunda-feira, a território espanhol. As populações portuguesas e espanholas juntaram-se aos bombeiros no combate às chamas.

Esta segunda-feira de manhã, pensou-se que o fogo estaria dominado antes do meio-dia, mas o vento e as altas temperaturas fizeram com que as chamas se descontrolassem.

Em Vila Pouca de Aguiar, um veículo da GNR foi destruído pelo fogo. Nenhum militar ficou ferido.