Mais de mil operacionais no combate os fogos

Mais de mil bombeiros combatiam, às 18:00 desta segunda-feira, 10 incêndios ativos no país, com mais de metade dos operacionais em três fogos no distrito de Vila Real, segundo a Proteção Civil.

De acordo com a informação disponível às 18:00 na página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no terreno a combater os fogos ativos estavam 1.007 bombeiros, apoiados por 293 veículos e 19 meios aéreos.

No distrito de Vila Real há três incêndios ativos, nos concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Murça e Chaves, que mobilizam um total de 613 operacionais, 187 veículos e nove meios aéreos.

O fogo que deflagrou, na sexta-feira à tarde, em Bustelo (Chaves), e que chegou a ser dado como dominado, é combatido por 181 operacionais, com o apoio de 52 veículos e dois meios aéreos. Este incêndio, que já lavra em território espanhol, provocou, no domingo, danos em pelo menos sete habitações, cinco das quais devolutas, e em vários anexos.

Ainda no distrito de Vila Real, em Murça, o fogo está a ser combatido por 231 operacionais, 74 veículos e seis meios aéreos, enquanto o incêndio de Vila Pouca de Aguiar, contíguo ao de Murça, mobiliza 201 bombeiros, 101 veículos e um meio aéreo. Ambos deflagraram no domingo à tarde.

Esta segunda-feira à tarde deflagrou um incêndio perto da cidade da Guarda, que obrigou ao corte do Itinerário Principal (IP) 5, entre Alvendre e Porto da Carne, e da estrada municipal que serve a localidade de Alvendre. Às 18:00 estavam mobilizados para este fogo 158 operacionais, 49 veículos e seis meios aéreos.

Já o fogo que deflagrou, no domingo à tarde, no concelho do Fundão, e que se alastrou posteriormente ao concelho vizinho da Covilhã, ambos no distrito de Castelo Branco, foi dado como dominado às 13:25.

Neste fogo, que teve uma progressão inicial de 2,5 quilómetros por hora, mantêm-se 289 operacionais e 89 veículos.

Em resolução, às 18:00, estavam sete incêndios, com um total de 489 operacionais, 144 veículos e um meio aéreo.