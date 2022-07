Casal de idosos morre a fugir de incêndio em Murça

Um casal com cerca de 70 anos morreu esta segunda-feira a fugir de carro de um dos fogos que lavra em Murça, distrito de Vila Real, confirmou à SIC a Câmara Municipal de Murça. O carro onde seguiam despistou-se e capotou.

O Presidente da Câmara, Mário Artur Lopes, disse à Lusa que o acidente se deu "numa zona queimada e o carro estava carbonizado".

Murça: "Encontrámos a viatura carbonizada, o casal morreu lá dentro", revela autarca

O acidente aconteceu na via de acesso à estrada nacional, na aldeia de Penabeice, revelou o autarca Mário Artur Lopes.

"Encontrámos a viatura carbonizada, o casal morreu dentro da viatura", disse, acrescentando que ainda não são conhecidas as circunstâncias do acidente e que a GNR está no local a fazer a peritagem.

Em entrevista à SIC Notícias, o Presidente da Câmara explicou que o concelho vive uma "situação completamente dramática" devido ao incêndio que lavra desde domingo.

"Aquilo que se pode descrever é que mais de metade do concelho continua a sofrer com esta situação dramática. É uma situação imprevisível e difícil de enfrentar. Há insuficiência de meios, mais especificamente, meios aéreos para o combate", explicou.

O autarca disse que em Murça as temperaturas elevadas têm sido "permanentes" e o vento "desconcertante". Até ao momento, foram evacuadas as aldeias de Mascanho e Penabeice. Funcionários da autarquia com o apoio da GNR têm tentado retirar pessoas das aldeias em risco, mas tem havido alguma resistência.