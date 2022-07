"Vamos ter de aprender a lidar com o risco de cheias, secas e ondas de calor", alerta geógrafa

Maria José Roxo, geógrafa e professora da FCSH - Universidade Nova de Lisboa, defende, a propósito dos incêndios em Portugal, que o território tem de ser ordenado e que são necessárias medidas de conservação do solo.

Sobre o ordenamento do território, esclarece que não é imediato, é "algo que se vai fazendo": "Tem que se pensar bem em função da situação e das circunstâncias geográficas cada região".

"Em relação a 2017, melhorámos grande parte em termos de combate. Mas temos que pensar que o território tem de ser ordenado", afirma, apelando a uma prevenção.

Na Edição da Tarde, lembra que, perante a situação de seca, já era previsível uma "situação complicada" de incêndios.

A geógrafa e professora universitária realça que vamos ter de aprender a lidar com o "risco de cheias, secas e ondas de calor".

"Vai ser uma tendência de futuro", afirma.

A especialista defende ainda que são necessárias "pessoas no terreno a atuar com as populações".