Presidente da República reage à morte de casal de idosos em Murça

O acidente aconteceu na via de acesso à estrada nacional, na aldeia de Penabeice, revelou o autarca Mário Artur Lopes.

O casal de idosos com mais de 80 anos foi hoje encontrado morto dentro de um carro despistado na aldeia de Penabeice, no concelho de Murça, disse à Lusa o presidente da Câmara Municipal, Mário Artur Lopes.

"Independentemente do contexto em que ocorreu e das causas o que terão motivado, não posso deixar de lamentar profundamente o acidente de viação que motivou duas mortes no concelho de Murça e de apresentar os meus sentimentos aos familiares das vítimas", declarou o chefe de Estado à agência Lusa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta segunda-feira a morte de um casal de idosos encontrado num carro despistado no concelho de Murça, distrito de Vila Real, num acidente que a GNR está a investigar.

"Encontrámos a viatura carbonizada, o casal morreu dentro da viatura", disse, acrescentando que ainda não são conhecidas as circunstâncias do acidente e que a GNR está no local a fazer a peritagem.

"Nós tentamos evacuar o maior número de pessoas. Várias aldeias poderão ter que ser evacuadas", assumiu Mário Artur Lopes.

Em entrevista à SIC Notícias, o Presidente da Câmara explicou que o concelho vive uma "situação completamente dramática" devido ao incêndio que lavra desde domingo.

"Aquilo que se pode descrever é que mais de metade do concelho continua a sofrer com esta situação dramática. É uma situação imprevisível e difícil de enfrentar. Há insuficiência de meios, mais especificamente, meios aéreos para o combate", explicou.

O autarca disse que em Murça as temperaturas elevadas têm sido "permanentes" e o vento "desconcertante". Até ao momento, foram evacuadas as aldeias de Mascanho e Penabeice. Funcionários da autarquia com o apoio da GNR têm tentado retirar pessoas das aldeias em risco, mas tem havido alguma resistência.