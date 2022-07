Portugal em situação de alerta até dia 21

José Luís Carneiro sublinhou que, a partir do dia 22 e 23 de julho, se prevê "que possa haver um recrudescimento da temperaturas e o aumento da percentagem do território nacional que se encontrará em risco de seca extrema. Por isso, no dia 21 reavaliaremos os termos", reforçou pondo a possibilidade de prolongar a situação de alerta ou agravar as medidas.

"No próximo dia 21 procederemos a uma nova reavaliação. Lembramos que a situação de alerta é uma situação que comporta a avaliação de risco de incêndio em várias regiões do país", disse o ministro

A situação de alerta, nível de resposta mais baixo previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, está em vigor em Portugal continental desde as 00:00 de segunda-feira e iria terminar às 23:59 desta terça-feira. O aliviar de medidas estava relacionado com a diminuição das temperaturas que aconteceu esta semana. Portugal esteve em situação de contingência durante sete dias.

Em situação de alerta, mantém-se proibida a circulação e permanência em estados florestais previamente definidos, assim como a proibição de realizar queimadas ou utilizar determinada maquinaria nos espaços florestais ou rurais- Exceção à regra é aplicada na colheita de cereais, que pode ser realizada no período entre as 07:00 e as 11:00 ou entre as 18:00 e as 23:00. Esta decisão pretende evitar que se percam as colheitas.

O ministro falava aos jornalistas na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, após uma reunião por videoconferência com os ministros da Defesa Nacional, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e Alimentação para reavaliar a situação