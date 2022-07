Onda de calor: "Nenhum de nós deve deixar de estar em estado de alerta”

Nos próximos dias as temperaturas voltam a subir, sobretudo no interior do país, e aumenta também o número de concelhos em perigo de incêndio. O ministro da Administração Interna avisa que os próximos tempos podem ser críticos.

José Luís Carneiro alerta para as consequências das alterações climáticas, como a seca extrema, as altas temperaturas e os ventos quentes.

Segundo as previsões, as temperaturas voltam a subir a partir desta quarta-feira. Nove distritos do Centro e Sul do país vão ficar sob alerta amarelo.

Na quinta-feira, o IPMA vai elevar o aviso amarelo para laranja nos distritos de Bragança e Guarda.