Fogo em Chaves em fase de resolução

O incêndios que deflagrou na sexta-feira na freguesia de Bustelo, em Chaves, entrou esta quarta-feira em fase de resolução, segundo o Centro Distrital de Operações e Socorro de Vila Real.

De acordo com a Proteção Civil, no local, às 08:55, ainda estavam no combate às chamas 154 elementos, apoiados por 47 viaturas.

Este incêndio deflagrou na passada sexta-feira, pelas 14:45, numa zona de mato na freguesia de Bustelo, concelho de Chaves (Vila Real) e era um dos dois que mais meios mobilizava.

Este incêndio em Bustelo, que na manhã de terça-feira chegou a estar em fase de consolidação e rescaldo, acabou por passar para Espanha, mas depois voltou a território português devido ao vento forte, segundo o presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz.