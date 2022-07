Governo põe fim a situação de alerta em Portugal

Portugal deixa estar em situação de alerta por causa dos incêndios a partir das 23h59 desta quinta-feira, anunciou hoje o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

A partir de agora as decisões passam a ser tomadas a nível regional e de acordo com a classificação do risco de incêndio rural.

Segundo o ministro, para esta decisão foi tida em conta a baixa média da temperatura entre cinco e dez graus e o aumento da humidade entre 10% e 20% e depois de ouvidos também os ministros da Defesa, Ambiente, Agricultura, Saúde, ANEPC e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A situação de alerta, nível de resposta mais baixo previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, está em vigor em Portugal continental desde as 00:00 de segunda-feira, tendo em conta que as temperaturas baixaram, depois de o país ter estado sete dias em situação de contingência.