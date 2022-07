Bombeiros estão "capacitados para responder" a nova vaga de incêndios

O Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses garante que os bombeiros estão preparados para enfrentar uma situação de incêndios de grandes dimensões como aquela vivida há 15 dias. No entanto, António Nunes, diz que no futuro é necessário repensar a organização dos vários meios de combate.

“Eu diria que nós vamos ter outras situações, provavelmente, muito semelhantes àquelas que tivemos nestes últimos 15 dias. Mas, os nossos bombeiros, quer do ponto de vista dos recursos humanos, quer do ponto de vista materiais – e não é só as viaturas, é todo o outro conjunto de material que é utilizado – está capacitado para responder”, garante António Nunes.