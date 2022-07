Suspeitas de fogo posto: Polícia Judiciária realiza perícia no concelho de Alijó

O incêndio em Alijó, distrito de Vila Real, está agora em fase de rescaldo. Este domingo ameaçou duas aldeias. Mesmo assim, no terreno houve um reforço de meios.

As chamas já estavam controladas quando as autoridades reposicionaram e reforçaram os meios. A intensidade do vento e o aumento da temperatura previsto para a tarde de domingo fez com que não se baixasse a guarda: à aldeia de Perafita chegaram 120 bombeiros, apoiados por 40 viaturas.

A manhã começou mais calma, depois de uma noite aflitiva para os habitantes desta região. O incêndio de Alijó começou por volta das 16:00 de sábado, numa zona de mato. Chegou a obrigar ao corte da A4.

As chamas entraram em terreno de difícil acesso para os bombeiros e ficaram perto das aldeias de Perafita e Freixo. No entanto, não foi preciso retirar ninguém de casa. Ao que a SIC apurou, a Polícia Judiciária esteve no local a fazer perícias por haver suspeitas de fogo posto.