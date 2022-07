Bombeiros trabalham durante a noite para dominar incêndio em Penacova

O incêndio que lavra no concelho de Penacova ainda está ativo mas os operacionais no terreno pretendem dominar o fogo e consolidar grande parte do perímetro durante a noite, referiu esta segunda-feira fonte da Proteção Civil.

"O objetivo é dominar o incêndio durante a noite e consolidar grande parte do perímetro. A missão dos vários operacionais, bombeiros e GNR, é precisamente tentar controlar o incêndio durante a noite", explicou Nuno Seixas, segundo comandante distrital de Coimbra da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em declarações aos jornalistas.